El Govern reservarà una quarta part dels nous pisos socials a joves

El Govern posa en marxa la maquinària que ha de permetre guanyar sòl per fer-hi habitatge públic. I ho fa reservant una quarta part de l'oferta per a joves i un 10% per a persones vulnerables, tal com ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Un anunci que coincideix amb l’aprovació de la primera convocatòria de reserva pública de solars. Això vol dir que, aquest mes de febrer, s’obrirà una inscripció online en què els ajuntaments podran presentar aquells terrenys que tenen disponibles.

L’executiu calcula que, en aquesta primera tanda, s’obtindrà el sòl necessari per fer uns 10.000 habitatges. És l’estimació que ha compartit la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que ha matisat, però, que caldrà esperar uns dos mesos per conèixer la xifra definitiva. En aquest sentit, la consellera d’Habitatge creu que el registre permetrà saber en quina situació es troba Catalunya: "Ens servirà per saber què no tenim, és a dir, tindrem un mapa clar d'on són aquests solars arreu del territori català i, per tant, també sabrem on no n'hi ha i on cal generar-ne de nous".

Paneque també ha anunciat que a finals d’any hi haurà una nova convocatòria i, a partir d’aquí, es preveu que n’hi hagi una cada any. En aquests solars només s'admetrà la modalitat de lloguer amb el dret de superfície a 75 anys, i el preu estarà, com a mínim, un 20% per sota del mercat. A més, el Govern vol garantir que aquests edificis mantinguin “per sempre” la condició d’habitatge assequible.

Ajuts a promotors

Amb l’objectiu d’incentivar promotors públics i privats, la Generalitat els donarà una subvenció mensual perquè la inversió els surti rendible. Amb el temps, però, n’hauran de retornar una part, segons ha assegurat Paneque.

Tot plegat és el camí a seguir per assolir el compromís de fer 50.000 pisos públics de cara al 2030. Amb la mateixa finalitat, la consellera ha reiterat la voluntat del Govern de modificar la Llei d’Urbanisme per agilitzar tràmits i construir més ràpidament. Afirma que la modificació és imminent i que estarà enllestida en qüestió de dies o setmanes.