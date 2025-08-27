El Govern reforça l'Agència Tributària de Catalunya perquè pugui recaptar impostos

El Govern de la Generalitat ha reprès l’activitat amb la primera reunió del Consell Executiu. En aquesta primera trobada s’ha donat llum verda al reforç de l’Agència Tributària de Catalunya que permetrà posar les bases pel nou finançament. Amb l’aprovació del decret, es preveu enfortir i preparar l’Agència Tributària de Catalunya per recaptar en un futur tots els impostos que es recapten a Catalunya. El canvi consistirà en dotar de més autonomia a la hisenda catalana per dissenyar un model de treball i reclamar els diners que necessitarà per fer-lo realitat.
En aquest sentit, es crearan dos nous cossos professionals. El dels agents tributaris; que s’encarregarà de les tasques administratives, i el superior d’informàtica tributària; centrat en estructurar i fer més eficient la informació tributària. De fet, Sílvia Paneque assegura que és un pas imprescindible perquè Catalunya pugui assumir un hipotètic nou finançament singular.
Tot i això, el govern ja ha assumit que la recaptació de l'IRPF no es produirà fins al 2028. Pel que fa el tràmit parlamentari, el govern disposarà de trenta dies hàbils per aconseguir els suports necessaris, previsiblement amb els socis d’investidura, per aprovar-lo al Parlament.