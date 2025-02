El Govern proposa que el proper curs escolar comenci el 8 de setembre

El Departament d'Educació proposa que el proper curs escolar comenci el 8 de setembre. Així ho han avançat els sindicats educatius i la data, ara per ara, no és definitiva, i s’està pendent de les negociacions amb els sindicats, que no ho veuen amb bons ulls.

Demanen que l’inici sigui després de la Diada... i és que, tot i que la decisió que el curs comenci abans de l'11 de setembre ja es comença a consolidar, insisteixen que és millor fer-ho després perquè, segons diuen, avançar-lo no ha comportat millores pedagògiques o de resultats i que els docents no tenen prou temps per preparar-se.

A més, en els últims anys hi ha hagut retards en els nomenaments del professorat i, hi ha hagut inicis escolars sense la totalitat del claustre. És per això que des d’Educació van anunciar que intentarien que els nomenaments fossin a principis de juliol.

Amb tot, des de l’Associació Federada de Famílies d’Alumnes de Catalunya veuen amb bons ulls que el 8 de setembre s’iniciï el curs, però demanen que es faci amb totes les garanties.

La data encara no és definitiva i es debatrà aquest dijous a les juntes de direccions i al Consell d'Educació de Catalunya, amb representació de tota la comunitat educativa.