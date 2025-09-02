El govern fa el primer pas per aprovar pressupostos

Segons ha informat el Govern, el sostre de despesa s’eleva fins als 40.500 milions d’euros, fet que representa un increment del 7% respecte al pressupost de 2025. Aquesta ampliació permetrà disposar de 2.700 milions d’euros addicionals per a polítiques públiques i inversions.
Fonts de l’executiu han assenyalat que el Departament d’Economia ja treballa en la confecció interna del projecte pressupostari. El Govern manté com a objectiu que els nous comptes entrin en vigor l’1 de gener de 2026, tot i que, de moment, no s’han iniciat les negociacions amb els grups parlamentaris.
Entre les prioritats de despesa, es preveu incloure les partides necessàries per complir amb els acords d’investidura signats amb Esquerra Republicana i els comuns, en línia amb els compromisos adquirits en l’inici de legislatura.
Les condicions dels socis
En aquest sentit, el portaveu dels comuns, David Cid, ha recordat al PSC que “només té una majoria operativa”, formada pels 68 escons de socialistes, comuns i republicans. Cid ha instat a mantenir el diàleg entre les forces progressistes per garantir l’estabilitat parlamentària i ha avisat que "si el PSC està temptat de jugar a la geometria variables, la legislatura no arribarà a bon port".