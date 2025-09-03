El govern presenta el nou curs escolar: Què en pensen els docents?

El departament d'Ensenyament i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui les novetats del curs escolar que comença aquest dilluns 8 de setembre. Ho ha fet la consellera Esther Niubó, que ha anunciat vàries novetats, com el repte de millorar els resultats acadèmics després de l'informe PISA, l'ampliació de places de docents, l'augment del pressupost o les restriccions del telèfon mòbil a les aules. D'aquestes novetats n'hem parlat amb la portaveu del sindicat USTEC-Stes, Iolanda Segura.
Millores insuficients
A nivell general, Segura reconeix que "qualsevol millora de recursos i de qualitat educativa que poguem rebre la celebrem", però afegeix que "estem tant lluny del que necessitem als centres que la nostra tasca és seguir apretant i pressionant per seguir amb millores. Hem de pressionar amb els pressupostos, hem d'arribar al 6% que hauriem de tenir el 2025. Si no pot ser via diàleg hem de passar a l'acció".
Més docents
"Caldrà veure-ho, perque aquesta dotació no ha passat per mesa. S'ha de veure què ha de cobrir aquesta dotació. L'any passat es van tancar massa grups a la pública, mentre que en concertades se'n perdien. Aquesta dotació extra segurament hi és però s'ha suprimit per una altra banda. Encara és insuficient, tenim aules amb molta alumnes, a primària acaben sent 27-28 o a batxillerat poden arribar als 40 alumnes. Amb aquest volum i la complexitat es evident que no esta ben cobert", lamenta Segura. Pel que fa al nomenament diari del professorat, la portaveu assegura que "ho celebrem, perquè ho portem reclamant molt temps. Els docents tenen la oportunitat d'enllaçar substitucions i per no deixar dies amb personal buit".
També augmentarà el personal docent d'assistència per a alumnes amb necessitats especials com TEA. Aquí Segura assegura que "per tenir una escola inclusiva és necessari augmentar els professionals que atenen aquest alumnat. Si tens un alumne amb el seu suport i atenció va en favor de la resta d'alumnes. A veure si aconseguim que això segueixi augmentant fins arribar al personal òptim. Celebrem l'augment però hem de seguir pressionant".
S'ha acabat el mòbil
On Segura està completament satisfeta amb l'administració és amb la restricció del telèfon mòbil a les aules: "La supressió del telèfon mòbil fa temps que s'havia de fer. No podia ser que a les aules l'alumnat fes us del seu telèfon i que, en cas que els professors féssin la restricció pogués tenir resposta negativa per part dels pares. Això havia d'estar per llei"
Reforçar l'aprenentatge
El govern també ha anunciat programes per reforçar l'aprenentatge en comprensió lectora, matemàtiques i llengües com l'anglès: "Aquí som més crítics. Està bé crear programes però si ens pensem que fent això millorarem els resultats anem equivocats. El que és més important és que l'alumnat estigui ben atès. Hem de centrar-nos en les condicions laborals de les persones treballadores, s'està precaritzant la nostra tasca, hi ha una sobrecàrrega marcada per la burocràcia i a més som els docents pitjor pagats d'arreu d'Espanya, això no pot ser".