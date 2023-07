Exclusió financera

El Govern portarà caixers mòbils a la meitat de Catalunya

Tres de cada quatre oficines bancàries han tancant a Catalunya en els darrers 15 anys i més de la meitat de les localitats catalanes no hi tenen cap. Per tal de posar-hi remei, el Govern desplegarà caixers mòbils i altres serveis financers a les més de 300MIL persones que viuen en aquestes poblacions.

Redacción