El Govern obrirà les inscripcions de solars públics per fer habitatge assequible el 28 de febrer. En poc més d’una setmana, doncs, els ajuntaments podran presentar online els terrenys que tenen disponibles. Ho ha anunciat aquest matí la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, en una reunió amb promotors del sector de la construcció i representants del món local. Amb tot, la consellera reivindica aquest nou model de col·laboració publicoprivada com el camí a seguir per resoldre la crisi de l’habitatge.

I en aquest punt coincideixen tant el sector públic com el privat. Una entesa sense precedents sobre com fer créixer l’oferta des que el problema de l’habitatge és universal. De fet, l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya valoren per primera vegada i molt positivament les subvencions que oferirà la Generalitat per construir habitatges de lloguer assequible.

El seu president Xavier Vilajoana, celebra que per primera vegada en molts anys l’administració escolti el sector privat, que veu amb bons ulls els incentius que planteja el govern català per construir lloguer protegit en terrenys públics. "Per primera vegada en molts mesos, tot i que sigui només per interès, ens han preguntat la nostra opinió", celebra Vilajoana.

Ho ha explicat en una atenció als mitjans després de participar en un acte amb el comissionat d’habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera., organitzat per Foment del Treball. A l'espera de saber quan i com es modificarà la llei de reserva del 30%, en aquest apartat han mostrat bona sintonia, ja que la prioritat de l’ajuntament és la de sumar-se a la iniciativa de la Generalitat i cedir terrenys públics per construir apel·lant a la col·laboració publico privada.

De fet, un dels seus objectius aquest 2025 és el de posar a disposició dels promotors tots els espais qualificats per construir habitatge tant protegit com lliure al barri de la Sagrera. "Volem començar a activar sòls edificables abans que finalitizi l'any", apunta Riera, qui afegeix que "a la Marina del Prat Vermell ja tenim tots els projectes en fase de desenvolupament". Ell mateix ha recordat que Barcelona té capacitat per construir 70.000 pisos... un 50% dels quals en aquests dos barris.

I una vegada s’acorda el model a seguir, cal preguntar-se... d’on sortiran els diners per construir? En aquest punt, reapareixen els retrets creuats on la regulació hi juga un paper fonamental.

L’Ajuntament assegura que el sector de la construcció té una assignatura pendent: augmentar la seva productivitat per tal de tenir accés a crèdits bancaris a bon preu. Vilajoana, per la seva banda, posa de manifest que el sector no té problemes per construir habitatges de compravenda. La manca de finançament arriba en les promocions de lloguer, on els bancs no tenen assegurada la rendibilitat dels diners prestats pels constants canvis legislatius que pateix el sector. "No saps en quines condicions hauràs de treballar quan explotis els terrenys d'aquí 4 anys", lamenta el president de l'APCE, que assegura que "les entitats bancàries es protegeixen" augmentant els interessos fins fer inviable els projectes per als promotors.

Vilajoana ha reclamat reduir l’IVA al 4% en la construcció de promocions de lloguer social i reduir la burocràcia per incentivar la inversió estrangera. A hores d’ara, afegeix, ni els promotors ni l'administració tenen els diners necessaris per revertir el dèficit de 100mil habitatges protegits que pateix Catalunya.