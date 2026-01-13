El Govern negociarà Pressupostos quan tanqui la carpeta del finançament

El Departament d’Economia ha enviat la proposta de regulació tributària al Consell de Treball, Econòmic i Social, un òrgan consultiu de la Generalitat abans de portar la norma al Parlament. La intenció de l’Executiu és suprimir una vintena d’impostos per reduir paperassa a petició de les empreses, especialment del sector agroalimentari.
La llei d’acompanyament i mesures fiscals es considera el pas previ a la tramitació pressupostària, però el Govern treu ferro a aquest moviment perquè encara "no hi ha reunions formals sobre els Pressupostos amb ERC i Comuns". La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha assenyalat que "començaran quan acabem de tancar la carpeta del finançament".
L'Executiu la donarà per tancada definitivament aquest dimecres, després que el Consell de Política Fiscal i Financera doni amb tota probabilitat el vistitplau a la reforma del model. Tot i que la darrera paraula la tindrà el Congrés, Panque ha argumentat que "allò que passi a la cambra baixa no està en mans del Govern de Catalunya".
Des d’Esquerra, en canvi, reiteren que sense recaptació de l’IRPF no seuran enlloc. "Més enllà del que hagin presentat, nosaltres no ens pronunciarem fins que arribi el moment, perquè la realitat de l'IRPF ho ha de ser ja", ha advertit la portaveu republicana, Ester Capella. Tanmateix, no ha aclarit si n’hi hauria prou amb la tramitació en el Congrés, o bé, esperaran a tenir la llei aprovada.