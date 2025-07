El Govern impulsa una reforma legal per fer l’administració més accessible i humana

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que la reforma busca una administració “fàcil, confiable i centrada en les persones”.Una de les novetats més destacades és el reconeixement legal del dret de la ciutadania a rectificar errors no fraudulents en els tràmits administratius, sense ser sancionada. El conseller també ha afirmat que la reforma servirà per evitar el "col·lapse".

També es preveu la implantació de serveis proactius i personalitzats, que permetran a l’administració anticipar-se a les necessitats de la ciutadania en situacions com naixements, jubilacions o canvis de domicili.

La cita prèvia

La reforma elimina l’obligatorietat de la cita prèvia per accedir a serveis presencials, garantint una atenció més inclusiva, especialment per a col·lectius vulnerables. A més, es promou l’ús d’un llenguatge clar i entenedor en les comunicacions administratives, per fer-les més accessibles a tothom.

La proposició de llei es tramitarà per lectura única i podria aprovar-se en el pròxim període de sessions.