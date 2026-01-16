El Govern impulsa 350 cursos gratuïts de català per remuntar-ne l'ús social

El Govern vol fomentar la llengua catalana en un moment en què el seu ús social està sota mínims. Per això, el Departament de Política Lingüística ha impulsat una subvenció per crear cursos gratuïts de català. En aquesta ocasió, s'ha adreçat a ajuntaments de menys de 17.500 habitants, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre. La primera convocatòria d'aquest ajut ha permès posar en marxa 350 cursos dels nivells A1 i A2, els més bàsics i també els més sol·licitats. En total, s’han generat 8.750 places noves.
El conseller del ram, Francesc Xavier Vila, ha destacat que aquesta iniciativa vol donar resposta a una necessitat creixent en el territori. "Avancem cap a un sistema d'ensenyament del català més flexible, amb més capacitat, que amplia el nombre d'actors implicats i que posa en valor la importància cabdal de l'àmbit municipal i del teixit associatiu", ha assegurat.
Incidir allà on no hi havia prou oferta
Amb aquests ajuts, el Departament vol reforçar l’oferta del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) especialment en aquells punts on fins ara no hi havia prou cursos disponibles. Aquesta manca d’oferta havia impedit que moltes persones amb voluntat d’aprendre o millorar el català poguessin fer-ho.