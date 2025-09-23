El Govern defensa el sistema d’alertes i apel·la a la responsabilitat ciutadana després de la tragèdia de Mediona

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha defensat el sistema d’alertes d’emergència després de la mort d’un pare i un fill arrossegats per la crescuda d’un torrent a Mediona (Alt Penedès), en ple episodi de pluges intenses i activació del pla Inuncat.
Parlon ha reconegut que hi ha “molta confusió” sobre l’enviament d’alertes als mòbils, però ha remarcat que aquestes només s’activen en situacions d’emergència definides per prediccions meteorològiques.
Dificultat de predicció i autoprotecció
La consellera ha subratllat que els temporals són cada cop “més violents i inestables”, fet que dificulta la tasca dels serveis meteorològics.
Ha insistit en la necessitat que la ciutadania s’autoprotegeixi i segueixi els consells de prevenció, ja que els fenòmens climàtics “s’han desestacionalitzat” i les pluges poden ser molt més intenses fora dels períodes habituals.
Dol i reacció local
Aquest dimarts, Mediona i Sant Quintí han decretat dos dies de dol oficial per la mort dels dos veïns. L’alcalde de Mediona, Servand Casas, ha agraït la tasca dels serveis d’emergències i ha expressat la “frustració” del veïnat, ja que diverses persones van advertir la víctima que no creués el torrent.
“No ens hem de pensar que som immortals, perquè la natura té el seu camí i ella pot amb nosaltres”, ha afirmat.