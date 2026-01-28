El Govern defensa un “canvi de model” a Rodalies i promet allargar les rebaixes del transport fins al 2028

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assumit el lideratge polític d’una de les setmanes més crítiques per a Rodalies i ha comparegut al Parlament amb un missatge doble: reconeixement dels errors i voluntat de transformació estructural. En substitució del president Salvador Illa, Dalmau ha comparegut amb un to conciliador, reivindicant la necessitat d’un nou model de gestió i d’un increment sostingut de les inversions.
Disculpes, diagnòstic i full de ruta
Dalmau ha obert la seva intervenció demanant disculpes als usuaris afectats i admetent que Rodalies arrossega problemes “endèmics”. Ha advertit, però, que les solucions no seran immediates i ha apel·lat a la “paciència” mentre s’activen les mesures correctores.
Tot i defensar la coordinació entre el Govern i el Ministeri de Transports, ha situat la crisi com un “punt d’inflexió” que obliga a refundar Rodalies. En aquest sentit, ha fet una crida a tots els grups parlamentaris per sumar-se a un acord de país que permeti avançar cap a un sistema ferroviari més fiable i competitiu.
En clau de decisions concretes, el conseller s'ha compromès a mantenir les rebaixes del transport públic fins al 2028, una mesura pactada amb els Comuns.
Oposició i socis d’investidura pressionen pel traspàs
Tota la cambra —excepte PSC i Comuns— ha reclamat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tot i que l’Executiu ja ha descartat aquest escenari. Davant d’això, els grups han intensificat la pressió per apartar Renfe de la gestió de Rodalies i accelerar el traspàs integral del servei.
Junts, Comuns, CUP i Aliança han coincidit a exigir un canvi de governança que situï Catalunya al centre de la presa de decisions. Paral·lelament, la portaveu d’Esquerra, Ester Capella, ha reclamat que l’Estat assumeixi els costos derivats de la interrupció del servei. Des de PP i Vox, la crítica s’ha ampliat als socis d’Illa i a Sánchez, i han acusat el Govern d’utilitzar el canvi climàtic com a explicació recurrent per a qualsevol incidència