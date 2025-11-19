El govern confirma un nou feminicidi a Hospitalet de Llobregat

Hem de lamentar un nou feminicidi a l’Hospitalet de Llobregat, el vuitè confirmat aquest any a Catalunya. Es tracta el cas de la dona morta ahir després de precipitar-se per una finestra. S’ha detingut el seu fill com a presumpte responsable dels fets.
Sí, en un primer moment no es descartava cap hipòtesi, però ara els Mossos d’Esquadra ho investiguen com un cas de violència domèstica després de constatar indicis que apuntarien a una mort violenta. Recordem que els fets es van produir la matinada de dimarts, quan la policia catalana va rebre un avís informant que una dona s’havia precipitat d’una finestra. Quan van arribar all loc dels fets, es van trobar la dona al carrer i la van traslladar a un centre hospitalari, on ha acabat morint. Amb tot, el govern municipal de l’Hospitalet ha convocat per avui a les 8 del vespre un minut de silenci en record a la víctima, a la plaça de l’Ajuntament. A més, s’han decretat 24 hores de dol, a partir del moment del minut de silenci i fins a les 8 del vespre de demà dijous. Les banderes del consistori onejaran a mig pal en senyal de condol.
El Govern català, per la seva banda, ha condemnat els fets i ha expressat el seu condol i escalf a l’entorn de la víctima. Es tracta del vuitè feminicidi a Catalunya aquest 2025... i, des de l’any 2012, la violència masclista s’ha cobrat 156 víctimes mortals a casa nostra, de les quals 146 són dones i 10 són infants i joves.