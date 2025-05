Govern i Comuns desencallen la taxa turística

La consellera d’Economia, Alícia Romero, i la líder parlamentaria de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, han escenificat l’entesa sobre la taxa turística, després de la topada parlamentària de fa una setmana. Els Comuns han acceptat finalment que la pujada de l’impost entri en vigor a l’octubre perquè “el bloqueig no portava enlloc”.

L’entesa entre les dues parts se sustenta en quatre potes:

Tenir enllestit en un termini de tres mesos el registre de grans tenidors , pendent des del 2022.

, pendent des del 2022. Dissenyar una “inspecció específica” per combatre el frau de pisos turístics.

Convocar el pla de barris aquest juny i juliol per tal de “modernitzar, millorar i dignificar una vintena de barris anualment”.

aquest juny i juliol per tal de “modernitzar, millorar i dignificar una vintena de barris anualment”. Destinar 60 milions d’euros del tercer suplement de crèdit per a polítiques d’habitatge i el món local. Comuns i Govern han fixat que 30 milions per comprar pisos mitjançant el dret de tempteig i retracte; i la meitat restant anirien a les arques dels ajuntaments i diputacions provincials.

Jéssica Albiach ha assegurat que “guanyen les polítiques d’habitatge i els ajuntaments, i perden tots aquells que volien carregar-se la taxa turística”.

Dels quatre punts de l’acord, la líder parlamentària dels Comuns n’ha remarcat la importància dels 60 milions d’euros per garantir els diners que “es perden per no començar a aplicar la taxa turística ara mateix i fer-ho a l’octubre”.

El decret dona “seguretat jurídica”

El pacte que Executiu i Comuns han signat aquest divendres a la seu del Departament d’Economia permetrà que el nou decret -aprovat aquesta setmana- tiri endavant amb el suport, també, d’Esquerra.

La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha assegurat que així “donem seguretat jurídica al sector” i confia que hi donin suport a la pujada de la taxa turística.

“Hem acceptat la tramitació parlamentària justament per escoltar el sector i ajuntaments que volen la taxa” per tal “de tenir una conversa sincera”, també amb el PSC, ERC i Comuns “per veure quines modificacions es poden fer”, ha assegurat.

I és que la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha aconseguit conciliar Esquerra i Comuns pel que fa a l’entrada en vigor de la taxa, però ara haurà de posar-los d’acord en la forma i en la quantitat.