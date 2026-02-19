Govern i Comuns acorden Pressupostos després de desencallar la compra especulativa

El Govern ha desencallat els Pressupostos per la banda dels Comuns. Salvador Illa i Jéssica Albiach han rubricat aquest dijous l’acord després d’arribar a una entesa per prohibir l’especulació. Les dues parts han trobat en la llei d’urbanisme la fórmula per evitar que fons voltors i grans tenidors acumulin immobles per fer negoci. L’Executiu i els Comuns s’han donat de termini fins el mes de juny per aprovar la reforma en el Parlament.
La líder parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha reivindicat que “no podem impedir que comprin, però sí que podem condicionar a què es destina l’habitatge”. La dirigent de la formació morada ha assegurat que “posem les bases perquè els ajuntaments puguin prohibir la compra especulativa i expulsar els fons voltors”. “Ningú podrà comprar per especular”, ha reblat. Albiach.
La modificació de la llei d’urbanisme, en tot cas, no permetrà el Govern prohibir l’especulació, sinó que la darrera paraula la tindran els ajuntaments. Seran els consistoris els que hauran d’aprovar plans i ordenances perquè els habitatges siguin exclusivament per viure-hi.
La norma podrà aplicar-se en els 271 municipis declarats com a zones tensades, on hi viu el 90% de la població. L’objectiu és impedir que fons voltors i grans tenidors -propietaris a partir de 5 immobles- puguin comprar-ne més. Amb la futura llei només podran adquirir edificis sencers per destinar-los a lloguer habitual i amb preu topat.
En canvi, els petits propietaris podran comprar un màxim de 4 habitatges, sempre que sigui perquè hi visqui el comprador, un familiar proper -fins a segon grau- o per llogar-lo a preu regulat. Les herències tindran condicions similars i les segones residències s’hauran de comprar fora del municipi i es considerà una extensió de l’habitatge habitual encara que no s’hi visqui regularment.
La reforma legislativa també preveu endurir les sancions per incomplir la llei d’habitatge amb multes que podrien enfilar-se fins al milió i mig d’euros.