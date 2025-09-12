El conflicte lingüístic

El govern català afirma que la sentència del TSJC no fa "trontollar" l'ús del català a l'escola

La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha assegurat que la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no tindrà cap impacte en el funcionament habitual de les aules. “No hi ha cap element de preocupació que faci pensar que el model trontolla”, ha afirmat amb rotunditat.

Redacción

Barcelona |

La resolució judicial, que anul·la parcialment un decret de règim lingüístic, afecta un text normatiu que mai va arribar a entrar en vigor, ja que estava suspès cautelarment. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha recordat que el model educatiu vigent es fonamenta en la Llei 8/2022, que va ser aprovada amb l’objectiu de consolidar l’ús del català com a llengua vehicular a l’escola.

Fermesa en la defensa del model

El Govern de la Generalitat ha anunciat que presentarà un recurs contra la decisió del TSJC, reafirmant així la seva voluntat de defensar el model d’immersió lingüística. “Estem plenament compromesos amb la protecció del català a l’escola i actuarem amb totes les accions per defensar amb fermesa aquest model que ha funcionat i que ha garantit que el català sigui la llengua vehicular, d'acollida i de convivència", ha declarat Niubó en la presentació de l'inici de curs a l'FP i el Batxillerat.

