El Govern agilitzarà les ajudes per pal·liar les destrosses del temporal a les Terres de l’Ebre

La consellera d’Interior, Núria Parlón; i el titular de la Presidència, Albert Dalmau, han comparegut en comissió parlamentària per retre comptes de la gestió que van fer durant la dana Alice. Han defensat que el sistema d’emergències de Catalunya és "robust", però reconeixen que calen millores. Una d’elles és millorar la resposta immediata i urgent. "Vam constatar que els equipaments per fer front a emergències els tenim massa lluny del territori. Per això hem de tenir un centre logístic o dos", ha assegurat la consellera d'Interior.
Núria Parlon també ha assenyalat que cal reforçar la gestió del trànsit en episodis d'aquest tipus per "regular i derivar" els vehicles cap a vies segures, així com "fer talls preventius" abans de la zona afectada. En aquest sentit, Parlon ha consdierat que els talls per desviar el trànist haurien de desplaçar-se cap al nord i cap al sud "abans que no es finalitzin les obres civils de millora a l'N-340".
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que es flexibilitzaran els ajuts per avançar bestretes als ajuntaments. "Els departaments de Presidència i Economia treballen en un acord -que s'aprovarà dimarts 4 de novembre- per tramitar les ajudes de manera àgil i ràpida", ha afirmat. La intenció del Govern és que "la burocràcia no impedeixin una resposta ràpida" per tal de "guanyar temps al temps".
Els socis d'investidura, per la seva banda, han demanat "ajudes automàtiques" als consistoris i "enfortir" els cossos d'emergències. ERC ha reiterat que falten "solucions estructurals" per evitar estralls similars en el futur, mentre que els Comuns han insistit en abandonar l'ampliació de l'aeroport del Prat per "coherència amb les polítiques climàtiques".
Junts per Catalunya, al seu torn, ha demanat una llei pròpia d'emergències i ha tornat a criticar al president de la Generalitat, Salvador Illa, per "prioritzar" el Dia de la Hispanitat a les alertes per aiguats a Catalunya. I el PP ha sol·licitat quantificar les pèrdues per valorar si les ajudes "s'ajusten" a les necessitats, així com fer un seguiment de les inversions anunciades.