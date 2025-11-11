Girona, pionera amb el servei 'Truca a casa'

Avui ens volem fixar en una iniciativa que converteix a Girona en una ciutat pionera... i es que és el primer municipi a Catalunya que impulsa el servei "Truca a casa", amb el que qualsevol infant o jove que ho necessiti pot entrar als equipaments municipals i des d'allà trucar a familiars. El servei s'ha posat en marxa aquest mes d'octubre i posa a disposició dels infants i joves els telèfons fixos de centres cívics, pavellons esportius o biblioteques. L’objectiu d’aquesta mesura és que aquestes persones puguin sentir-se acompanyades en tot moment, més tenint en compte que moltes famílies volen retardar l'ús del mòbil per part dels seus fills. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Queralt Vila, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, i ens ha explicat primer de tot en què consisteix exactament el servei 'Truca a casa', i com va sorgir la idea de crear-ho.
"És un servei molt senzill que suposa posar al servei d'equipaments municipals per a que els infants puguin trucar a casa per qualsevol cosa, com per exemple que han perdut el bus o el mòbil", explica la regidora. "Aquesta idea sorgeix de la necessitat de les famílies, ja que moltes vegades els nens o no porten telèfon, o el poden portar sense bateria, i d'aquesta forma sempre poden comunicar-se amb casa seva", diu.
"Nosaltres no sabíem que erem pioners, va sorgir de forma molt natural, i crec que mica en mica altres ciutats també implementaran serveis com aquests", conclou.