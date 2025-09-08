COMUNICACIÓ

La gestió comunicativa del FDNY després de l'11-S

L'expert en comunicació Agustín Rodríguez ens explica els protocols de comunicació que han desenvolupat els bombers de Nova York i com ha inspirat a altres institucions.

Lola Surribas

Barcelona | (Publicado 08.09.2025 20:39)

El Departament de Bombers de Nova York (FDNY) és una de les institucions d'emergència més respectades d'arreu del món, especialment, després de l'actuació que van dir a terme durant l'atemptat de l'11-S a les Torres Bessones. Avui a 'La Brúixola', l'expert en comunicació Agustín Rodríguez ens explica les claus de l'èxit de la gestió comunicativa d'aquesta institució i com ha servit d'exemple per a altres entitats.

