La gent gran omple la plaça Sant Jaume per alçar la veu contra l'edatisme

La gent gran exigeix posar fi a l’edatisme en la seva reivindicació amb motiu de l’1 d’octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans.
L'actriu Vicky Peña ha estat l'encarregada de llegir el manifest des de la plaça Sant Jaume, on s’han congregat centenars de persones. Abans de començar l’acte, l’actriu, de 71 anys, ha lamentat que sovint la societat tracti la gent gran com si estigués incapacitada, i ha demanat respecte.
El manifest compta amb 400 adhesions, el doble que el de l’any passat. Els organitzadors –entre els quals hi ha entitats civils, sindicats, administracions i partits– han destacat especialment les discriminacions que pateixen les dones grans.
El maltractament, l'expressió més extrema de l'edatisme
Pel que fa al maltractament, asseguren que prop del 75% dels casos d’abusos a gent gran provenen de l’entorn familiar, i especialment dels fills, mentre que més d’un 14% es dona a les residències. En aquest sentit, demanen que es modifiqui el Codi Penal perquè delinquir contra una persona gran es consideri un agreujant.