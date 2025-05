La Generalitat es segueix protegent de Donald Trump

Per ara, els impostos que Donald Trump està repartint arreu del món no s’han traduït en un increment dels preus a Catalunya. Ara bé, el nou escenari geopolític manté en estat d’alerta la Generalitat, que duplica fins als 37'5 milions d’euros les ajudes a les empreses catalanes per internacionalitzar-se.

I així és com el govern comença a desplegar el Pla Responem, que pretén mobilitzar fins a mil 500 milions d’euros per fer front a la crisi aranzelària. Des d’ACCIÓ, el braç de la competitivitat empresarial del govern, s’oferiran ajuts per un valor total de gairebé 40 milions d’euros per obrir una filial a l’estranger, promocionar les empreses internacionalment o diversificar les exportacions cap a nous mercats.

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, recomana "a les empreses que exporten als Estats Units que busquin mercats més fiables". Assenyala, entre altres, "l’asiàtic". Sàmper també ha recordat que els Estats Units i Europa han alçat les banderes blanques i s’han donat temps fins al juliol per negociar una solució. Trump també ha obert un període de treva amb la Xina. Ara bé, aquest procés de negociació "ja l’ha tancat amb el Regne Unit, que no ha aconseguit eliminar els aranzels". L’experiència els diu que "Europa tampoc ho farà".

Sis línies d'ajuts

Ressalten els ajuts per a la creació de filials a l'exterior, amb un pressupost de 9 milions d'euros, sis més de l'inicialment previst. Les empreses podran optar a un màxim de 80.000 euros per projecte per finançar fins al 50% de la inversió. La intenció és cobrir despeses com aquelles vinculades al lloguer d'espais o la contractació de personal assessor.

La línia d'ajuts a la promoció internacional s'enfila fins als 8 milions d'euros, 5,5 milions més dels previstos, amb un màxim de 30.000 euros per companyia. Els cupons d'internacionalització passen a tenir un pressupost de 2 milions d'euros, amb un màxim de 10.500 per empresa; i el servei per ajudar a la diversificació de les exportacions comptarà amb una dotació de 4 milions d'euros.

A banda d'aquestes, més endavant es posaran en marxa dues línies més: un nou programa d'iniciació a l'exportació, on es destinaran 10 milions d'euros; i un servei de creixement empresarial, amb una dotació de 4,5 milions d'euros.