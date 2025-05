La Generalitat refinançarà amb els bancs el deute amb l'Estat

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu del govern, la seva portaveu, Sílvia Paneque, ha anunciat que la Generalitat buscarà refinançar el seu deute amb l’Estat a través dels bancs.

concretament el govern ha iniciat la tramitació per autoritzar que la Generalitat pugui refinançar 3mil 500 milions d’euros que deu a l’Estat a través del FLA mentre no arriba la condonació acordada entre el PSOE i Esquerra. L’objectiu, però, és doble. "Reduir els interessos a retornar i alhora diversificar les fonts de finançament de la Generalitat", apunta Paneque.

La també consellera de Territori ha assegurat que per l’any 2023, la Generalitat va pagar uns interessos a l'Estat al voltant del 3'5%. Sortint al mercat de capitals, a renegociar directament amb els bancs, calculen un estalvi anual de 24 milions d’euros.

Sortir al mercat de capitals

La Generalitat està preparada de nou per fer el salt al mercat de capitals. És a dir, de buscar finançament i endeutar-se directament amb els bancs sense haver de passar pel filtre de l’Estat. Un moviment oportunista, segons els experts, provocat per la manca de pressupostos i el bon funcionament de l’economia catalana.

Catalunya viu avui en dia amb els pressupostos acordats l’any 2023. Els governs d’Esquerra i el PSC no han estat capaços de trobar acords per renovar-los i la despesa es manté congelada en els 34.000 milions d’euros. Ara bé, els ingressos de la Generalitat, que arriben a través dels impostos, no han fet més que créixer i per aquest any es situen en els 50.000 milions. Un exercici de suma i resta que dona un resultat positiu per la Generalitat d’uns 12.000 milions d’euros. En aquest context, la falta de pressupostos està sanejant els comptes de Catalunya. "El finançament de Catalunya està molt més sanejat del que molts de nosaltres ens pensem", indica Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF en declaracions a Onda Cero.

I sense pressupostos, el govern té la possibilitat de fer ampliacions de crèdit per augmentar la seva despesa en partides concretes. Per exemple, en matèria d'habitatge. Per ara, els suplements de crèdit aprovats amb Esquerra i els Comuns sumen uns 3.500 milions d’euros, "molt per sota de l’estalvi que generarà aquest any la Generalitat". Per tant, López Casasnovas creu que "ara no és moment d’endeutar-se".

D'altra banda, el fet que la Generalitat pugui tornar al mercat de capitals és un moviment que mostra la fortalesa econòmica de Catalunya respecte d'altres Comunitats Autònomes. És més, quan els indicadors macroeconòmics com l'atur, el creixement del PIB o l'ICP presenten comportament més positius que la mitjana espanyola, com és el cas, "sortir al mercat de capitals és una bona opció". L'expert en Economia Pública assegura que poder endeutar-se directament amb els bancs "mostra que ja ets major d'edat i que tens una economia més potent que la dels teus germans".

Catalunya, doncs, torna a ser atractiva i ja estaria preparada per endeutar-se en solitari de cara l’any 2026.