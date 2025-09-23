Política

La Generalitat no prendrà la iniciativa per aconseguir competències en immigració

El Govern al·lega que la Moncloa “no deixarà la proposta en un calaix”

Redacción

Barcelona |

Reunió del Consell Executiu
L’Executiu català no té intenció de prendre la iniciativa perquè la Generalitat assumeixi competències en immigració. La portaveu Sílvia Paneque ha al·legat que el govern central “no deixarà en un calaix” la proposta acordada amb Junts.

“El Govern d’Espanya continuarà treballant per veure si es possible tramitar-la en un futur, si això no és així ja veurem quins passos podem fer des del Govern”, ha assegurat Paneque.

Des de Junts per Catalunya, en canvi, recriminen el president de la Generalitat, Salvador Illa, manca d’implicació per aconseguir que la delegació de competències en immigració hagi arribat a bon port.

“Fa molt temps que esta la proposta sobre la taula, i què ha fet el president de la Generalitat per defensar aquesta transferència tan important? Quina pedagogia ha fet per evitar recels d’alguns partits més pròxims a ell que de Junts? Res de res de res”, ha etzibat el secretari general de Junts, Jordi Turull.

