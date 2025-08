La Generalitat planta cara la burocràcia perquè dirigir-se a l’administració no sigui un maldecap

Fer que la paperassa i la comunicació amb l’administració no sigui feixuga ni un maldecap per a la ciutadania. Aquest és l’objectiu del Programa Catgirem que preveu transformar 170 tràmits burocràtics per a la població, les empreses i l’agricultura.

De moment, n’està redissenyant una trentena que qualifica de prioritaris. L’Executiu ha engegat la reforma de l’administració pública per portar-la -asseguren- al segle XXI. El pla de millora inclou l’ampliació de plantilles, l’automatització de tasques i fer webs més intuïtives.

Actualment, la reformulació d'una desena de tràmits estan força avançats, els quals acumulen anualment més de 650.000 sol·licituds. És paperassa que va des de les ajudes al cotxe elèctric fins a la renda garantida.

La prioritat ha estat donar sortida als expedients endarrerits -alguns feia tres anys que esperaven una resposta- i alhora implantar les primeres mesures perquè les peticions no s’acumulin sobre la taula del funcionari de torn.

Pel que fa a les ajudes pel cotxe elèctric i les renovables d’autoconsum, per exemple, ja s’ha introduït el formulari web per tal de no haver-lo de descarregar i reenviar novament a la Generalitat. D’aquesta manera, es preveu que el temps d’espera s’escurci fins a la meitat, passant de l’any al sis mesos.

Un altre tràmit que el govern vol millorar dràsticament és el relacionat amb la discapacitat i la dependència. Ara per ara, el temps d’espera de les dues finestretes és gairebé d’un any. La voluntat és reconèixer la discapacitat en tres mesos i pagar les ajudes a la dependència en un termini màxim de quatre.

També s’està treballant per escurçar terminis i suprimir maldecaps a l’hora de concedir o demanar pensions, la renda garantida, els ajuts al lloguer o el títol de família monoparental o nombrosa.

En l’àmbit educatiu també s’ha introduït millores, concretament en la convalidació de títols estrangers no universitaris i en les beques per marxar d’Erasmus.