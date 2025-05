La Generalitat es personarà en la causa judicial per l'agressió sexual a una nena tutelada

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, reconeix que els fets són esfereïdors i inacceptables i, per això, s’ha obert un expedient informatiu per recollir-ne tots els detalls i identificar possibles errors i accions de millora. En aquest sentit, ha promès transparència i contundència per esbrinar què ha fallat en aquest cas. La consellera compareixerà a petició pròpia al Parlament, tot i que encara no hi ha data.

Auditoria comptable

En aquest marc, també ha anunciat una auditoria a la DGAIA després que s’hagi fet públic que l’Oficina Antifrau està investigant presumptes irregularitats en les prestacions atorgades a entitats que treballaven amb joves ex tutelats. Fets que s’haurien produït entre els anys 2016 i 2020, durant l’etapa dels governs independentistes.

A més, la consellera ha avançat que presentarà un pla de transformació de la direcció general de l'Atenció a la Infància i a l’Adolescència per obrir una nova etapa. De fet, fa menys de dos mesos el departament va substituir la llavors directora general, Isabel Carrasco, i el subdirector, Josep Mayoral, quan només havien passat sis mesos del seu nomenament. Tots dos comptaven amb una llarga trajectòria dins d’aquesta àrea. El que no ha explicat la consellera és si el relleu estava relacionat amb la investigació d’Antifrau.