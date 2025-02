La Generalitat i la Moncloa enforteixen l'Agència Tributària de Catalunya abans del finançament singular

La comissió d’Afers Econòmics ha conclòs la primera tongada de reunions bilaterals Estat – Generalitat després d’anys inactives. Els governs català i central han acordat enfortir l’Agència Tributària de Catalunya abans que assumeixi les competències derivades del finançament singular. El nou model encara no s’ha negociat, però aquest divendres les dues parts han fets passos endavant perquè la Hisenda catalana guanyi múscul.

I una d’aquestes passes té a veure amb l’impost de matriculacions. Les dues parts faran una prova pilot perquè l’Agència Tributària de Catalunya i la de l’Estat cogestionin aquest tribut. Abans, però, hi haurà una primera fase de formació als funcionaris en el procediment i mètode.

"Veurem com funciona aquesta prova. Ha de ser possible l'objectiu que l'Agència Tributària de Catalunya gestioni tots els impostos, però no hem de generar cap inseguretat en el ciutadà, perquè volem millorar la qualitat i el servei", ha assegurat la consellera d'Economia, Alícia Romero.

Un altre acord rellevant per "dotar de múscul" a l'Agència Tributària de Catalunya és donar-li més protagonisme en la propera campanya de la renda amb tasques informatives i d’atenció ciutadana. "L'objectiu és gestionar un impost de manera compartida perquè es vegi com es generen les confiances i el treball en xarxa pel que serà l'IRPF l'any 2026", ha afirmat Romero.

Pel que fa al finançament singular, aquest divendres no hi ha hagut cap novetat. La Generalitat i la Moncloa volen anar "pas a pas". I el següent, afirmen, serà conèixer entre maig i juny l’informe dels experts amb les línes mestres del nou model.