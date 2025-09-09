Transport i mobilitat

La Generalitat impulsa quatre mesures clau per millorar el servei de Rodalies

Una oficina tècnica coordinarà les obres per evitar col·lapses i garantir la normalitat del servei de Rodalies. Aquesta és una de les quatre mesures que s'han aprovat en la reunió d'aquest matí del Govern amb Renfe i Adif.

Redacción

Barcelona |

Imatge d'un tren de Rodalies
Imatge d'un tren de Rodalies | ACN

Després d’un estiu marcat per múltiples incidències a la xarxa ferroviària catalana i amb una tardor que es preveu igualment complicada per l’allau d’obres programades, la Generalitat ha decidit assumir un paper més actiu en la gestió de Rodalies. En una reunió celebrada avui amb els presidents de Renfe i Adif, el Govern ha anunciat quatre mesures estratègiques per revertir la crisi del servei i garantir una millora progressiva de la xarxa.

Creació d’una oficina tècnica de coordinació d’obres

La mesura més destacada és la posada en marxa d’una oficina tècnica que planificarà i coordinarà les obres a la infraestructura ferroviària. Segons el Govern, fins ara Adif definia els calendaris sense considerar el solapament amb altres treballs, les festivitats ni els períodes de màxima demanda, fet que afectava greument els usuaris. Aquesta nova oficina vetllarà perquè les obres no comprometin l’operativitat del servei.

La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha remarcat que “el Govern no vol renunciar a cap inversió prevista, però cal que les obres es facin correctament, encara que això impliqui més temps, per garantir la normalitat del servei un cop finalitzades”.

Sistema de mesurament d’incidències compartit

La segona mesura és la implementació d’un sistema de registre comú entre Adif, Renfe i el Departament de Territori. Aquest sistema identificarà el tipus d’incidències, el nombre de trens i usuaris afectats, i avaluarà la puntualitat. Les dades es publicaran setmanalment per fomentar la transparència i permetre un seguiment real de l’evolució del servei.

Reforç de la seguretat a la xarxa

Per prevenir delictes i actes vandàlics que afecten el funcionament de Rodalies, el Govern ha anunciat un reforç de les mesures de seguretat. Aquesta acció busca protegir tant les infraestructures com els usuaris.

Millora del manteniment amb més personal

Finalment, s’ha acordat incrementar les hores de treball als tallers i reforçar la plantilla durant els caps de setmana amb 16 operaris addicionals. Fins ara, les tasques de manteniment es concentraven de dilluns a divendres, fet que limitava la capacitat de resposta davant problemes tècnics.

