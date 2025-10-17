La Generalitat gestionarà 13.000 pisos i 300 solars de la Sareb

Els governs català i central han formalitzat aquest divendres el conveni perquè la Generalitat gestioni 13.000 pisos i 300 solars de la Sareb, la coneguda com a banca dolenta. La Moncloa assegura que “és un canvi de paradigma” perquè s’avantposa un dret constitucional a un interès mercantil.
La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, ha defensat que el govern central fa “polítiques públiques per garantir drets” enfront dels que “condicionen les polítiques d’habitatge al mercat”. “Allò que és de tothom per a tothom”, ha reblat la ministra.
Aquest és el primer acord d’aquest tipus entre l’Estat i una comunitat autònoma. I s’ha fet amb Catalunya perquè “el govern d’Illa està fent els deures”, ha destacat Isabel Rodríguez.
L’acord estableix que la Generalitat tindrà l’usdefruit dels 13.000 pisos durant els propers quatre anys, prorrogables, per destinar-los a lloguer assequible. Pel que fa als 300 solars, s’hi incorporaran a la reserva pública per fer edificacions durant les properes set dècades.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que tots els immobles seran “sempre” de protecció oficial. “Ni un euro públic més per a polítiques d’habitatge que després perdin la seva condició pública. És una lliçó que hem après a Catalunya”, ha afirmat Paneque.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que “escoltarà totes les propostes realistes i viables” en aquest àmbit. “Anem a totes en habitatge. No deixarem res per fer ni per explorar. Tampoc ens tremolaran les cames per prendre les decisions que calguin en habitatge”, ha asseverat Illa.
Missatge que reitera el cap de l’Executiu adreçat als Comuns -que reclamen endurir l’especulació immobiliària- amb vistes a la negociació dels Pressupostos.