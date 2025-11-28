La Generalitat confirma dos casos de la pesta porcina africana a Catalunya, que torna 30 anys després

La Generalitat ha confirmat dos casos de pesta porcina africana a Catalunya, una malaltia que no es detectava a l’Estat des de 1994. Els positius s’han trobat en dos porcs senglars morts a Cerdanyola del Vallès dimarts i dimecres. Les analítiques han confirmat la presència del virus, fet que ha activat tots els protocols de contenció per evitar la propagació entre animals.
Tot i que la pesta porcina africana no es transmet als humans ni pel contacte ni pel consum de carn de porc, el govern alerta de greus conseqüències econòmiques per al sector porcí. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat restriccions immediates: es limita el moviment de porcs vius i d’escorxadors en un radi de 20 quilòmetres, afectant 39 granges catalanes.
Seguint instruccions del Ministeri d’Agricultura, s’han suspès totes les exportacions de porc fora de la Unió Europea. Aquesta mesura busca evitar la propagació del virus a països tercers, tot i que el sector confia que en el futur les restriccions es limitin només a les zones afectades.
Les àrees de control inclouen espais de caça i municipis com Mollet, Sant Coloma de Gramenet, Montcada, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Ripollet, Sant Cugat i Rubí, així com part dels barris de Barcelona i el Parc Natural de Collserola.
El Comitè de Crisi del Departament d’Agricultura es manté en contacte permanent amb el sector porcí i amb la Moncloa. Ordeig no descarta restriccions de mobilitat per a la població si la situació empitjora, tot i que seria una decisió excepcional.