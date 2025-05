La Generalitat es compromet a finançar els 21.286 pisos protegits

El govern començarà a mobilitzar diners per construir habitatge públic en els solars cedits a la Generalitat aquest mes de juny. A més, la meitat dels pisos s’aixecaran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Dues mesures que s’emmarquen en el pla per combatre l’escassedat d’oferta, del qual el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar les principals novetats.

Més enllà de mobilitzar solars, la Generalitat oferirà a partir del juny diners públics per poder edificar pisos protegits. Ahir, des de la Reunió del Cercle d’Economia, Illa va comunicar que en la primera convocatòria del pla, oberta el mes de febrer, han sumat 666 solars repartits en 226 municipis que es convertiran en 21mil 289 pisos que es llogaran a preus assequibles.

Els 176 solars que s’han ofert amb promotors, ja sigui el propi l’ajuntament o una empresa privada, podran accedir a finançament públic a través de l’Institut Català de Finances a partir del juny. Aquest detall l’ha donat la consellera d’habitatge, Sílvia Paneque, qui ha assegurat "que més de la meitat dels pisos s’aixecaran en 5 comarques barcelonines".

Per ara, sabem la data, sabem quan es podrà començar a accedir a fons públics per construir. Per l’Associació de Promotors de Catalunya és un pas molt important confien en que el pla es converteixi en realitat. Ara bé, el seu president, Xavier Vilajoana, assegura a Onda Cero que "encara falta saber quants diners preveu oferir la Generalitat i de quina forma els oferiran".

D'altra banda, Paneque destacava l’equilibri territorial que s’ha aconseguit en aquest primera convocatòria de reserva pública. Hi ha solars en totes i cada una de les 42 comarques catalanes.