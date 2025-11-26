La Generalitat compra més de 1.000 pisos a Inmocaixa per destinar-los a habitatge protegit

Amb aquesta operació, valorada en 87 milions d'euros, el govern català ja suma 2.000 habitatges adquirits en el que portem de legislatura. Els pisos estan repartits en més de 15 municipis catalans, i segons Salvador Illa, aquesta fórmula permet avançar en l’objectiu de millorar l’estabilitat residencial i donar resposta a la que és la principal preocupació dels catalans, segons l’últim baròmetre del CEO. El president ha defensat que es tracta d’un canvi de paradigma en política d’habitatge, i ha vinculat el seu pla de prosperitat compartida amb la necessitat de frenar l’auge dels extremismes.
Reacció social: “Una victòria històrica”
El Sindicat de Llogateres ha celebrat l’anunci com una victòria històrica. L’entitat assegura que la compra és fruit d’un procés de mobilització sostingut durant anys, que ha evitat la privatització massiva d’aquests pisos per part del braç immobiliari de CriteriaCaixa.