La Generalitat compra 743 pisos per a lloguer social

El Govern ha comprat 743 immobles a un fons inversor per valor de 72 milions d’euros que aniran a parar al parc públic de lloguer social. La totalitat dels habitatges es destinaran a famílies que actualment estan acollides al programa Reallotgem i que han patit una execució hipotecària.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que “les famílies podran seguir de lloguer a un preu d’acord als seus ingressos”. Una possibilitat que es pot garantir perquè la Generalitat ha exercit el dret de tempteig i retracte per evitar que els pisos acabin en el mercat lliure, ha explicat la conselleria.

Aquesta operació forma part del compromís de l’Executiu català d’ampliar el parc públic amb 50.000 immobles de lloguer assequible en els propers cinc anys amb una inversió anual de 1.100 milions d’euros. Sílvia Paneque ha assegurat que hores d’ara “n’hi ha 4.000 pisos planificats” i ha refermat que tiraran endavant encara que no hi ha Pressupostos.

Tot i així, la consellera del ram ha reconegut que caldrà negociar una partida addicional amb ERC i Comuns per complir amb el 100% de les inversió prevista. “Esperem que fruït de la negociació puguem tenir els 500 milions d’euros que necessitem, si no buscarem altres mecanismes que té el Govern per donar sortida al problema de l’habitatge”, ha reconegut Paneque.