Generació Millennial, els que més acudeixen a les consultes de sexologia

L'escassa freqüència de relacions sexuals i la manca de desig sexual són els principals motius de consulta als especialistes. Hi ha solucions d'origen natural que permeten una acció directa sobre la manca de desig sexual a les dones, tant a la joventut com a l'etapa de la maduresa. La generació mil·lennial és una de les que més condicionants enfronta en la qualitat de la sexualitat. De fet, diversos estudis confirmen com en aquesta generació es practica menys sexe que en l'anterior, amb una insatisfacció sexual més gran, sent més pronunciada en les dones. La manca de temps és el fre més gran a l'activitat sexual. Carles Aguilar entrevista la Dra. Francisca Molero, Ginecòloga i Sexòloga, Presidenta de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia.