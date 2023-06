Gemma Muñoz, la millor nota de la selectivitat l'any 2013: "Em feia vergonya que a la universitat sabessin que era jo"

Avui més de 41.000 estudiants catalans acaben les Proves d’Accés a la Universitat, i ho fan amb les proves de llengua catalana i literatura i dos exàmens més de modalitat. Aprofitant l'avinentesa, hem parlat amb la Gemma Muñoz, una noia que l'any 2013 va ser famosa per un dia. La Gemma va treure un 9,9 a la selectivitat, la millor nota de tota Catalunya. 10 anys després d’aquella fita, a Onda Cero hem volgut saber com recorda aquell moment i que n’és de la seva vida.

El seu nom va aparèixer per primera vegada als mitjans de comunicació. Han passat molts anys, però la Gemma recorda perfectament com es va assabentar que era la número 1 de la selectivitat. "Va ser molt emocionant. Van trucar a casa de l'institut, el va agafar la meva mare i em va venir súper emocionada. Em va fer molta il·lusió compartir-ho amb les amigues. Va ser molt xulo", relata.

Els resultats de la selectivitat van ser una gran alegria, però el cert és que la Gemma sempre ha tret bones notes. És una persona de lletres, però es va trobar que part del seu entorn li suggeria que optés per sortides de més renom: "Molta gent em deia que per què no estudiava Física o Medicina. Jo els hi deia que jo tenia clar que m'agradaven les lletres i els idiomes".

Fidel als seus interessos, la Gemma cursa la carrera de Traducció i Interpretació a la Universitat Autònoma de Barcelona amb anglès i alemany. Per evitar ser jutjada, procura no dir que és la millor nota de la selectivitat. Tot i que es troba amb algunes persones que la reconeixen. "En algun cas vaig veure que volien ser amigues meves per demanar-me apunts i poder dir que estaven amb la millor nota", explica.

Quan acaba la carrera marxa a Alemanya i troba feina de traductora a Colònia. S’hi passa 6 anys, on també fa un màster d’interpretació de conferències. L’any passat realitza unes pràctiques de traducció a la Comissió Europea, a Luxemburg, i enguany ha tornat a Catalunya per començar de zero com a autònoma.

Encara queden unes setmanes per saber quina serà la millor nota d’aquest 2023, però aquest és el consell que li dona a la futura millor qualificació. "Que faci el que volia fer i no canviï les seves idees per aquesta nota", comença, i afegeix: "I que no se li pugi al cap, però que ho celebri com toca". En el seu cas, la Gemma celebra que la vergonya ha estat el millor antídot per no embriagar-se amb aquest èxit.