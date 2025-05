Gaudeix de la millor tecnologia a Futuroscope

Situada al costat de Poitiers, Futuroscope és un parc d’atraccions per a tota la família. Per arribar-hi ho pots fer amb cotxe i gaudir d’altres ciutats com Toulouse o Burdeos o en avió volant directament a Poitiers.

Novetats

Futuroscope està obert des del 1987, però cada any afegeixen o milloren atraccions per sorprendre als seus visitants. Al 2020 ho van fer inaugurant la seva primera muntanya russa i al 2022 amb l’atracció ‘Cazadores de tornados’, on sabràs què se sent estant dintre d’aquest fenomen meteorològic.

Aquest any també arriben amb novetats, i és que al juliol inauguren ‘Misión Bermudas’, una atracció aquàtica on viuràs grans aventures acabant amb una caiguda lliure.

Opcions per a tothom

El parc es pot visitar en un únic dia, però la recomanació és destinar-hi mínim dos i així poder gaudir també dels seus hotels.

Per als que busquen una opció més econòmica, es poden allotjar a l’Hotel Futuroscope d’una estrella. Els amants de l’espai ho poden fer a l’Hotel Cosmos. Per últim, qui prefereixi estar enmig de la natura, la millor opció és l’Hotel Ecolodgee, on podran dormir en cabanes de fuster i gaudir d’un esmorzar únic.

Aquascope

En els mesos de més calor, els visitants també podran gaudir d’Aquascope, un parc aquàtic únic que ofereix tobogans però també de la tecnologia més sorprenent dins de l’aigua. Els més petits de la casa també poden gaudir d’una zona pensada per a ells.