Gaudeix de la lectura amb La Ciutat

Aquesta temporada la Belén Vieyra s’ha proposat que estimem la literatura a través de llibres de bibliofília, és a dir, llibres que parlen de llibres.
Per començar ens proposa ‘Necesidad de literatura’, un recopilatori de 3 històries de l’Emili Lledó editat per Nórdica.
Altres propostes
Per completar el seu llistat de propostes la Belén ens porta 4 llibres que no us deixaran indiferents:
‘Una dona a qui estimar’, de Theodor Kallifatides editat per Galaxia Gutenberg
‘La palabra que vence a la muerte’, de Rob Riemen editat per Taurus
‘El petit Frankenstein’, un llibre pels més petits de la casa de publicacions de l’Abadia de Montserrat
‘Las que faltaban’, de Cristina Oroño, editat per Taurus