Gat o gos? Aquesta és la qüestió. Es tracta del dilema que avui ens ha portat en Lluís Soler per dividir el personal. Catalunya cada vegada és més felina, així ho diuen les dades: Les noves altes de gats s’ha incrementat més d’un 14 per cent i les de gossos han disminuït en un 23 per cent, quedant per sota dels registres del 2019. Però tothom és tan amant dels gats com diuen les dades? Hem preguntat per aquest tema a la ciutadania i també hem debatut a l'estudi sobre els avantatges de tenir gat i els beneficis de tenir gos.