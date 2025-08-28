Garcia Vilanova: “El futur de Líbia és fosc perquè no hi ha cap principi d’unió entre les faccions”

Una revolta popular i la intervenció de l’OTAN l’any 2011 per posar fi a més de 40 anys de dictadura de Muamar el-Gaddafi que acaba convertint-se en el malson d’un país dividit. Incapaços de posar-se d’acord per crear un nou model d’estat després del derrocament de Gaddafi, les diverses faccions rebels iniciaven l’any 2014 una guerra civil que acabava el 2020 sense vencedor i amb un país fracturat entre un govern a l’est i a l’oest. Cinc anys després res ha canviat, i la població continua patint la pobresa i la violència d’un estat fallit que els ha enterrat qualsevol esperança.
Tractem la situació a Líbia de la mà de Ricard Garcia Vilanova, fotoperiodista barceloní que viatja anualment a Líbia i ha estat un testimoni fidedigne dels fets més importants del país des de la seva Primavera Àrab.