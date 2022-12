El futbolista de todos los tiempos

Messi a los 35 años ha tocado la gloria definitivamente, se ha quitado una losa pesadísima de la espalda, se ha liberado ya logrado aquello que tanto le señalaban como el déficit de una carrera prácticamente perfecta.

Ahora ya lo es. Nadie le puede repudiar, recriminar o señalar que le falte algo. Es una carrera prolija, brillantísima y espectacular. Y no solo eso, Leo Messi fue el principal artífice del campeonato del mundo argentino.

Líder desde el primer día hasta el último protagonista absoluto del juego de la albiceleste y catapulta de los suyos matizando dos goles en la gran final en la que mantuvo un apasionante duelo individual con Mbappé. no sé si la frase exacta, es decir que el Fútbol le debía algo a Leo Messi, pero todos teníamos la sensación de que su carrera no podía estar salpicada por la ausencia del torneo más importante al que había acudido ya en hasta cinco oportunidades. Y cuando menos se pensaba o parecía que estaba en el ocaso de su trayectoria deportiva. Volvimos a ver la mejor versión competitiva de Messi, un futbolista que ha ido progresando con el tiempo por la inteligencia que le caracteriza dentro de los terrenos de juego.

Ya no tiene esa velocidad que le hizo imparable prácticamente en cada momento y en cada jugada, pero se dosifica perfectamente y es el jugador más inteligente que habido sobre un terreno de juego posiblemente en toda la historia.

Al fin, los más recalcitrantes y críticos reconocerán en Messi una figura única e irrepetible, cuyos coetáneos ya no pueden estar a su altura de aquel debate con Cristiano Ronaldo, durante algunos años y aquella competitividad, que en algún momento estuvo prácticamente pareja, ha quedado atrás y diluida ante el final brillante de la carrera del argentino y la

Decadencia ostensible del astro portugués.

El mundial de fútbol de Qatar 2022 fue un muy buen torneo que fue de menos a más y a partir de los cruces de octavos e incluso en la última jornada de la liguilla. Se vieron choques espectaculares y muy emocionantes.

La irrupción de la Marruecos africana, la consolidación de la competitividad croata y por supuesto, el potencial de los dos finalistas son algunos detalles de un torneo en el que la selección española no estuvo a la altura de las circunstancias, fue de más o menos y cayó víctima de su propia idiosincracia. En lugar de España en la élite es superior al que ha ocupado en este torneo y solo cabe sacar conclusiones y reflexionar de los errores cometidos, y si mencionar el futuro en esa base joven en la que están los Pedri Gabi Ansu Balde y otros tantos que pueden conformar una selección poderosísima, posiblemente en el próximo mundial norteamericano.

Es una lástima el Adiós por la puerta de atrás de Sergio Busquets, futbolista de época, uno de los mejores de toda la historia del fútbol español, no suficientemente reconocido y valorado y cuya profesionalidad está fuera de toda duda. Siempre digo y mantengo uno no valora las cosas hasta que las pierde o hasta que ya no las tiene.

El tiempo colocará a Busquets en su lugar en el fútbol español mundial.

Como acaba de colocar a Leo Messi en el suyo, en el trono del único dios del fútbol mundial.