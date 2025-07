La Fundació Habitatge Social presenta la seva memòria d’actuació del 2024

La temàtica de l’habitatge continua sent a l’ordre del dia, i són moltes les persones i famílies que tenen problemes per trobar un habitatge a un preu que puguin assumir. De fet, a Barcelona ja ha passat a ser la primera preocupació dels ciutadans. En aquest sentit, entitats com la Fundació Habitatge Social, amb més 30 anys d’experiència en la gestió d’habitatge i l’acompanyament a famílies en situació d’exclusió social, ha presentat la seva memòria d’actuació del 2024. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat amb el Sergio Rodríguez, director de la Fundació Habitatge Social, i ens ha explicat que "ha estat un 2024 de molta activitat", ja que han acompanyat a a 473 famílies i 1.730 persones i han gestionat a prop de 460 habitatges.

"L'acompanyament el fem a través del programa que es diu Oikos, amb el que firmen un contracte de lloguer a un preu molt social. Preten que la familia guanyi en autonomia i pugui viure d'una forma normal", explica el Sergio. "Ens preocupa la situació en general però les families monoparentals ens preocupa més encara ja que la situació és molt precària", diu. "Aquest problema comporta conseqüències socials i emocionals com problemes psicològics i emocionals, ja que provoca molta inestabilitat tota aquesta situació", conclou el Sergio Rodríguez.