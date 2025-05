La Fundació Bofill proposa reduir una hora lectiva als docents de centres d'alta complexitat

Pràcticament un de cada quatre centres educatius públics de Catalunya són considerats d’alta o molt alta complexitat. Això vol dir que tenen un percentatge elevat d’alumnat pobre, nouvingut o amb necessitats especials, per exemple. En aquestes escoles i instituts, la inestabilitat dels equips docents que es dona a tot el sistema té un impacte més negatiu, tal com alerta la Fundació Bofill. Per això, l’entitat proposa, entre altres mesures, reduir una hora lectiva als professors d’aquests centres.

Això funcionaria com a incentiu perquè els docents triessin treballar a centres complexos i, sobretot, perquè decidissin quedar-s'hi. És el que es desprèn d’un estudi impulsat per la Fundació Bofill, que aposta per aquesta reducció d’una hora lectiva que suposaria passar de fer-ne 23 a 22 a primària, i de 18 a 17 en el cas de secundària. Així, els professors podrien dedicar el temps guanyat a formar-se, col·laborar amb altres companys i centres i millorar l’estratègia educativa del lloc on treballen.

Cal tenir en compte que la inestabilitat d’aquests centres és només lleugerament superior a la mitjana del sistema. Entre el 2018 i el 2023, el 53% del professorat dels centres complexos va canviar, mentre que en el conjunt del sistema ho va fer el 50%. Ara bé, les conseqüències són més greus. "En aquests centres, el vincle entre el professorat i l'alumnat és més important, com també ho és el vincle amb les famílies. Per tant, aquest nivell elevat de mobilitat dificulta promoure estratègies de millora", ha explicat Antoni Verger, catedràtic en Sociologia i autor de l’estudi.

Els centres complexos, clau en la millora dels resultats

Precisament per això, una altra de les propostes és que s’augmenti el personal administratiu per alliberar els equips directius de tasques com ara omplir sol·licituds de beques. També demanen modificar i "professionalitzar” les proves d’avaluació com les competències bàsiques, en les quals els centres d’alta complexitat, diuen, senten més pressió.

Amb tot, recorden que per millorar els resultats acadèmics de Catalunya, darrerament molt negatius, és imprescindible invertir en aquestes escoles i instituts.