La Fundació Bofill alerta de “desigualtats educatives” a Catalunya

Mònica Nadal lamenta que hi hagi escoles en determinats barris amb una elevada taxa d'alumnat vulnerable. Això es tradueix, remarca, en “un alt abandonament prematur”. “Alumnes que surten de l'escola sense el títol de secundària o que no continuen estudiant”, destaca.

La directora de recerca de la Fundació Bofill afirma que “l'escolarització no és gratuïta” i adverteix que “no és possible per a totes les famílies”.

Nadal enumera que les sortides, les excursions, els llibres i el material escolar tenen un cost. En aquest sentit, considera que aquestes despeses haurien d'estar cobertes per l'administració.