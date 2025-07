Fumata blaugrana: Szczesny, renovat

Era un secret a veus. L’acord estava tancat, tot estava parlat i la vinculació del polonès amb el Barça era un fet. Però ja és oficial. Wojciech Szczesny, 'Tek', ha allargat dues temporades el contracte amb el Barça, fins al juny del 2027. Per tant, als seus 35 anys (els va complir el 18 d’abril), competirà per un lloc amb Joan Garcia, fitxat per 25 milions d’euros a l’Espanyol, i, de moment, amb Marc André ter Stegen.

El polonès va arribar quan estava oficialment retirat, després de la greu lesió de genoll del porter alemany. I després d’uns mesos d’adaptació, i deixar dubtes en les primeres aparicions, es va convertir en un dels principals arguments competitius del Barça dels tres títols. Szczesny ha disputat 30 partits oficials i no n'ha perdut cap a la Lliga. A més, ha acumulat 14 porteries a zero.