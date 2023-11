Foment del Treball denuncia que 7 de cada 10 contractes indefinits no duren més d'un any

Set de cada 10 contractes indefinits duren menys d’un any. Segons Foment del Treball, aquesta és la principal repercussió que ha tingut la reforma laboral. Una reforma que, un any i mig després d’entrar en vigor, ha estat més cosmètica que efectiva i no ha incidit en els problemes de fons del mercat de treball.

En el marc de la presentació de l’informe del mercat laboral i la negociació col·lectiva, la patronal ha constatat que la reforma laboral no ha limitat veritablement la temporalitat i que les dades d’ocupació conegudes la setmana passada només camuflen la realitat. El director de Randstad Research, Valentín Bote, alerta que s’ha disparat la mortalitat dels contractes indefinits: "L'any 2019 el 40% dels contractes indefinits a Espanya tenia una durada inferior a un any. Actualment, la taxa hauria passat del 40% al 70%". A Catalunya, 106.000 persones han firmat més d'un contracte indefinit en el mateix mes natural des d'inicis d'any.

L’eliminació del contracte d’obra i servei que ha comportat la reforma laboral ha fet que prop d’1,4 milions de persones hagin passat a tenir un altre tipus de contracte, principalment el fix discontinu, encara que la feina continuï sent de tipus temporal o estacional.

"La reforma laboral no ha transformat el mercat de treball perquè no s'ha entrat en reformes estructurals. L'únic que s'ha fet és encobrir aquesta temporalitat sota una capa d'artificis estadístics", ha constatat Javier Ibars, director del Departament de Relacions Laborals de Foment. En aquest context, la patronal apunta que la reforma laboral ha perjudicat les empreses, ha generat sobrecostos i per això reclama que es torni a negociar una de nova.

Més enllà de la reforma laboral

L'informe de Foment del Treball també destaca dos aspectes del mercat laboral. D’una banda, des de principis d’any s’han incrementat un 40% els ERO que acaben amb acomiadaments. Des de la patronal, però, no veuen cap aspecte en concret que ens hagi de posar "en alerta".

D’altra banda, els sous registrats als convenis han pujat prop d’un 3,2% a Catalunya fins al setembre. És un increment "raonable" per a Foment i que va en sintonia amb un context on l’IPC no ha deixat de créixer.