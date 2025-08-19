ENTREVISTA

El flamenc s'instal·la al barri del Born de Barcelona

Fa uns mesos que ha obert a tocar de Santa Maria del Mar un teatre ple d'això que s'anomena 'duende'. És el Teatro Flamenco Barcelona, que ofereix espectacle diari i també cites temàtiques periòdiques.

Robert Calvo

Barcelona |

Teatro Flamenco Barcelona acaba d'obrir a la Casa Montagut, un palauet del s.XVIII que estava tancat fins ara i que ha reobert amb una proposta cultural molt interessant. Aquest nou centre cultural està al carrer Abaixadors 10, al costat de la basílica de Santa Maria del Mar. S'hi porten a terme tres passis diaris de dilluns a diumenge per gaudir del 'cante' i del ball amb grans figures del gènere. Aquest teatre neix amb vocació de permanència i com una aposta per oferir un flamenc escènic, contemporani i accessible, en un entorn que uneix història, art i emoció. I, a més, busca despertar l'interès de la gent de Catalunya, no només dels turistes que ens visiten.

Espectacles temàtics

Un dels espectacles que es pot veure a Teatro Flamenco Barcelona és 'Domingos de Vermut y Potaje', que lidera Maui de Utrera, que balla, canta i prepara un 'potaje' sobre l'escenari que acaba sent repartit entre el públic. A més, també s'ha programat un cicle de Rumba Catalana i al Nadal tindrà lloc una 'Zambomba Navideña', amb nadales aflamencades directament arribades des de Jerez de la Frontera. Tot plegat, regat amb anís i acompanyat dels 'polvorones'.

