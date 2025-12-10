El finançament singular i els pressupostos de Catalunya

Els catalans tenen els pressupostos congelats des del 2023, i les millores socials han arribat amb comptagotes tot i l’augment d’ingressos fiscals. CCOO i UGT volen influir en els pressupostos del 2026 i reclamen augmentar la despesa en atenció primària, educació, transport públic i triplicar la inversió en habitatge fins a arribar al 0,6% del PIB, la partida que més creixeria. De fet, el secretari general de la UGT, Camil Ros, exigeix que “el govern continuï intervenint el mercat per frenar el negoci immobiliari”.
Aquestes demandes connecten amb les propostes de partits com el PSC, els Comuns i Esquerra. Ara bé, els republicans ja han advertit que sense un nou finançament singular per a Catalunya no hi haurà pressupostos. Des de la UGT apunten que “l’acord podria arribar després de Nadal”. Públicament, ERC considera que l’acord amb el PSOE sobre el finançament singular encara està “no tancat” i exigeix fórmules que permetin a la Generalitat gestionar els seus propis impostos, inclòs l’IRPF, tal com recollia l’acord d’investidura. Tot i que la Comissió Bilateral està convocada, ERC admet que les incerteses dins del PSOE —com la candidatura de la ministra Montero a Andalusia— compliquen el procés. De fet, Oriol Junqueras ha advertit que la seva formació està disposada a presentar una proposició de llei al Congrés si no hi ha progressos significatius.
A diferència de la UGT, la secretària general de CCOO, Belén López, exigeix a Esquerra que desvinculi una cosa de l’altra: “Volem pressupostos, hi hagi o no finançament”, apunta. És una voluntat de màxims, ja que des del PSC tenen clar que sense avenços en aquesta carpeta no hi haurà comptes a Catalunya el 2026. De fet, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va assenyalar que són processos diferents, però que els avenços en finançament són “clau” per crear un ambient propici per a futures negociacions pressupostàries.
En cas d’una nova pròrroga pressupostària, seria la segona consecutiva del govern de Salvador Illa.