A finals de segle Barcelona serà encara més calorosa

Un estudi elaborat per l’ICTA, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, determina que d’aquí a finals de segle hi haurà un augment de sis graus centígrads en les onades de calor a Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb una reducció de la humitat relativa. L’informe alerta que, en cas que no es redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle en els propers anys, les temperatures mitjanes mínimes patiran un increment de tres graus i mig i les màximes de quatre graus.

El canvi climàtic, el gran detonant

En declaracions a 'La Ciutat', l'investigador de l'ICTA Sergi Ventura assegura que "si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle ens hem de preparar de cara a un augment gradual de les temperatures fins arribar a aquest augment de 6 graus en els casos de les onades de calor i de 3.5 i 4 en les temperatures mínimes i màximes. És l'efecte de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que segueixen sent molt altes, i això provoca que el clima es vagi escalfant. És urgent reduïr aquestes emissions i sembla que els principals organismes no tenen pressa per fer-ho".

El perill del contrast de les temperatures

Ventura reconeixia que "els efectes del canvi climàtic els notem en què les temperatures son cada vegada més extremes. D'una banda la calor seguirà augmentant però també els períodes de fred, i aquest contrast de temperatures provocarà un desequil·libri que afectarà no només a la temperatura sino també a l'ecosistema. Nosaltres no estudiem el detall dels efectes sobre, per exemple, el mar o la vegetació, però és evident que tot això tindrà un efecte negatiu".

Aquest augment de la calor, diu l'investigador de l'ICTA, "serà generalitzat, i el que provocarà és que es mantingui durant tot l'any, desdibuixant una mica les estacions que fins fa un temps estaven més diferenciades".