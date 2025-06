La filla de Kiko Rivera fa la primera comunió

Kiko Rivera i la seva dona Irene Rosales són els protagonistes de la setmana. I és que la nena els ha fet la comunió. Ha estat una celebració que ha aplegat a molta gent però en la que no hi han estat presents ni l'àvia, ni la tieta. Semana recull la tristesa de Kiko Rivera per l'absència de la seva mare, Isabel Pantoja. "Alguna cosa s'ha trencat en mi", diu el titular sobre la foto d'ell, la seva dona i la nena. Sí que hi van assistir Anabel Pantoja, Àlma Bollo, Manuel Cortés, Raquel Bollo i altres amics propers.

La Preysler va de bateig

¡Hola! porta com a protagonistes dos dels seus personatges exclusius més clàssics: Isabel Preysler i Tamara Falcó, convidades d'excepció al bateig de Nicolás. El nadó és fill d'Álvaro Castillejo Preysler, nebot de la reina de cors, i Cristina Fernández Torres. La cerimònia religiosa va tenir lloc divendres a la tarda 30 de maig, a la parròquia de Santa Gema, de Madrid, davant la presència d'uns 40 convidats.