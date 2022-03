Fichar una estrella

No, no está fácil con los números en la mano acometer una operación gigantesca económicamente como las que se están manejando sobre Mbappé o Haaland. El Barcelona, con los créditos logrados y los nuevos acuerdos de patrocinio , junto a la posible venta de algún activo más como el Barça Studios, si tendría capacidad de maniobra para pagar un traspaso pero tendría que hacer equilibrios para inscribir a todos los jugadores que está fichando.

Laporta ha dicho en su momento que el club no va a hacer ninguna locura, que no entrará en una puja con cantidades desorbitadas, es que se están manejando para la contratación de los delanteros, el frances o el noruego. Esta situación financiera del Barcelona no está ahora mismo a la altura de la del Mánchester City, el Real Madrid o el mismísimo PSG con lo que tratar de competir con ellos y entrar en una espiral de locura ascendente de propuestas económicas no tiene ningún sentido.

Si este mercado va a ser un mercado caro al Barcelona a lo mejor le interesaría frenarse un poco y esperar a otra tesitura.

Se ha demostrado que los nuevos fichajes están ocupando un espacio importante que estaba vacío. Aubameyang está dando un rendimiento tan extraordinario que con la recuperación de Ansu y el resto delanteros que tiene el Barcelona me atrevería decir que podría afrontar la próxima temporada con bastantes garantías en cuanto a su juego de ataque.

Con los refuerzos de Christensen y Kessié también se han apuntalado posiciones y posiblemente con un lateral como puede llegar el del Ajax de Amsterdam Mazraoui prácticamente la plantilla quedaría bastante equilibrada.

Es mucho más importante asegurarse lo que se tiene en casa y con estos cuatro retoques complementar un equipo que me parece bastante competitivo a la espera de que pudiera llegar algún otro fichaje. Locuras las justas y más viniendo el club de donde viene y con las experiencias de los millonarios fichajes de Dembelé, Coutinho o Griezmann y lo que se pagó por ellos.