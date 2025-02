El Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona busca superar els 30.000 espectadors en la 13a edició

El Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona ja escalfa motors per donar el tret de sortida a la seva 13a edició. A només una setmana del seu inici, ja ha venut 21.000 localitats, una xifra a la qual no s'havia arribat mai tan ràpid segons explica el director, Genís Matabosch. "Pot ser que sigui perquè hi ha moltes ganes de circ o potser perquè la programació sembla més atractiva que altres anys", detalla, "però en tot cas no és garantia que el festival acabi tenint més espectadors que altres anys". El certamen es podrà veure entre el 20 i el 24 de febrer a la vela que s'instal·larà en el camp de Mart de la Devesa de Girona. Enguany s'han programat 24 atraccions amb un predomini de les cintes aèries.

Artistes internacionals

En total, 62 artistes de 14 països competiran en 24 atraccions inèdites a Europa davant d'un jurat internacional format per importants directors i experts en circ vinguts de tot el món. Tot plegat dividit en dues semifinals (espectacles Blau i Vermell, totalment diferents) i la final (espectacle Or), sumant un total de 14 representacions. Les entrades més barates costen 19 euros i les més cares en 95. De tota manera que el cost mitjà és d'uns 22 euros.

Volen trencar rècords

Segons el director del festival, Genís Matabosch, un dels alicients que té el festival és que busquen les millors propostes d'arreu del món per portar-ho a casa nostra. A més, és per tots els públics i per tots els idiomes perquè "un salt mortal no hi entén d'idiomes". A més, segons Matabosch, aquest any esperen superar la xifra dels 30.000 espectadors, mentre l'any passat ja van fregar els 29.000.